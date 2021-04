Conte: “Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Non sottovalutiamo il Crotone”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Crotone. “Dovremo fare l’Inter, se andiamo con un’idea diversa ci sarà una brutta sorpresa. Abbiamo massimo rispetto per loro, vogliono dimostrare contro la prima in classifica e candidata alla vittoria che meritano la A. Mi auguro che i ragazzi mi ascoltino. Squadra stanca? Vale anche per gli altri, magari visto il distacco la sentono anche di più. Non parliamo di stanchezza, puntiamo a qualcosa di storico. Se qualcuno è stanco, me lo dica e va in panchina. Vidal? Ha avuto un contrattempo: quando si è operato, la zona è andata in sovraccarico dando origine a un edema. Sta lavorando a parte, non è disponibile, sarebbe bello rientrasse per questo finale di stagione. Tutti meritano di viverlo”.

Sull’attesa Scudetto. “Quando siamo andati in testa alla classifica abbiamo retto la pressione e abbiamo dimostrato di avere la giusta mentalità. Bravi ai miei ragazzi. Quando ti avvicini a un traguardo, l’attesa va gestita per te e per il gruppo, oltre che per i tifosi. Non è facile, sappiamo che chi è in Pinetina sa che sta per compiersi qualcosa di straordinario”.

FOTO: Twitter Inter