Conte: “Stiamo facendo cose incredibili in un momento difficile. Benfica? La prepareremo alla lavagna, dobbiamo riposare”

07/12/2025 | 23:21:27

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Juventus: “Complimenti ai calciatori, c’è da continuare a dirgli grazie perché in un momento di grandissima difficoltà a livello numerico stiamo facendo delle cose incredibili. Chi gioca risponde sempre presente con grande senso di responsabilità, sono cresciuti molto questi ragazzi e sicuramente mi riempie di orgoglio perché hanno capito il momento particolare che stiamo attraversando. McTominay non si risparmia mai, stessa cosa Elmas, ha fatto una partita incredibile. Loro sono la dimostrazione che questi ragazzi sono incredibili. Abbiamo giocato contro Atalanta, Roma e Juventus con squadre molto forti in una situazione di grande emergenza. Rimango sbalordito da questa energia. Ora dobbiamo riposare, giocheremo in Champions contro il Benfica ma la prepareremo più alla lavagna perché questi ragazzi hanno bisogno di recuperare”.

Foto: Instagram Napoli