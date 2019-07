E’ terminata questa mattina, col rientro in Italia, la tournèe dell’Inter in Asia. I nerazzurri sono atterrati a Malpensa dopo la gara di ieri a Macao contro il Psg, vinta ai rigori. Il tecnico Antonio Conte ha parlato del lavoro svolto in questi giorni: “Abbiamo lavorato bene, stiamo crescendo. Sono contento di essere tornato in Italia, assolutamente”.

Foto: Twitter Inter