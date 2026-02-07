Conte: “Stagione assurda. McTominay si porta avanti questo problema al tendine”

07/02/2026 | 20:46:42

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato al termine della sfida ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: “McTominay si porta avanti questo problema nella zona del tendine, ogni tanto deve giocare a marce ridotte. Sappiamo che lui è un giocatore fondamentale. E’ una vittoria in cui abbiamo fatto tutto noi, i gol del Genoa glieli abbiamo fatti fare noi, ci sono state diverse tegole fino al rigore finale che ci ha fatto vincere la partita. Ogni domenica c’è una difficoltà in più. Di Lorenzo non solo è importante a livello tattico, ma anche a livello di carisma, la risposta è stata forte, sono orgoglioso e cerco di aiutarli quando posso, specie nella decisioni istantanee. Complimenti al Genoa, so cosa significa Marassi, clima da Premier League. Al di là della vittoria o della sconfitta dobbiamo dare tutto e uscire a testa alta. Diventa difficile, i calciatori fanno la storia delle vittorie, gli allenatori le indirizzano. Quando non hai più i giocatori c’è poco da parlare. E’ una stagione assurda, se siamo intelligenti dobbiamo fare delle riflessioni sul mercato che abbiamo fatto e sul fatto che dal vivaio non possiamo attingere. Ci sono infortuni di lungo corso come quello di De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Anguissa, Di Lorenzo, ora vediamo McTominay. Complimenti a tutti, anche a i ragazzi come Vergara e Ambrosino, che ha preferito andare a giocare in Serie B. C’è solo da raccogliere i cocci e pensare al Como martedì. Loro si sono riposati, sarà una partita con grandi difficoltà, speriamo di recuperare McTominay, per noi pedina importante”.

foto instagram conte