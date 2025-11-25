Conte: “Spinazzola oggi si è allenato senza dolore. Gutierrez? Difficile che recuperi in due settimane”

Conte ha parlato in conferenza dopo la vittoria contro il Qarabag: “Ero soddisfatto anche del primo tempo perché abbiamo affrontato comunque un avversario che è difficile. I risultati precedenti parlavano chiaramente, non fai due a due in casa con il Chelsea rischiando poi di vincere la partita, perché all’ultimo hanno avuto una palla tu per tu col portiere. Non vai a vincere in casa del Benfica 3-2, hanno vinto in casa con il Copenhagen, hanno perso con l’Atleti Bilbao, erano in vantaggio. Era una partita sicuramente difficile per tanti motivi, però sono molto contento. Ho detto alla fine del primo tempo che continuiamo con questa attenzione, con questa determinazione, con il fatto di cercare di non farli giocare perché è una squadra molto tecnica. Ci tengo a sottolineare il fatto che stasera c’era un’atmosfera particolare, perché c’era la ricorrenza del quinto anno e la scomparsa di Maradona. Ci tenevamo tutti quanti come tifosi a onorare al meglio e da questo punto di vista sono molto contento. Non era questione di ritrovarsi, perché nessuno si era perso. Lo dimostra la classifica in campionato e potrebbe essere migliore in Champions se avessimo vinto contro l’Eintracht. E’ un momento molto complesso perché i calciatori vanno in campo, se ce li hai disponibili hai più armi a disposizione, se ci sono tante indisponibilità le armi diminuiscono. David, l’anno scorso è stato un giocatore fondamentale, non ha fatto tantissimi gol ma ha fatto fare tanti. Noi le caratteristiche e quello che David Neres lo sapevamo, non dimentichiamo che anche lui quest’anno ha avuto un problema. Adesso l’ha superato, sta sicuramente in un ottimo momento, è un giocatore che ha delle qualità importanti. Le sta facendo vedere, siamo contenti. Miguel ha avuto questa distorsione, non sto a dire quante settimane sono, perché il ragazzo ha grande volontà e è molto dispiaciuto per quello che è accaduto. Quindi mi ha detto che lui in due settimane recupera, il dottore non pensa che in due settimane possa recuperare. Al tempo stesso prendiamo la notizia positiva che Spina oggi per la prima volta si è allenato a un ritmo abbastanza intenso senza avvertire dolore al pube”.

Foto: Instagram Conte