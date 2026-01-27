Conte: “Spalletti? Noi abbiamo ancora lo scudetto sul petto e bisogna portare rispetto”

27/01/2026 | 13:28:36

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Chelsea. Queste le sue parole:

“Spalletti ci ha definiti ex campioni d’Italia? Se ha detto una cosa del genere non è stata una frase felice.. è stata una frase infelice, noi abbiamo ancora lo scudetto sul petto e bisogna portare rispetto. Io non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere verso un’altra squadra. Lo sento ora e mi dispiace perché Luciano Spalletti è un bravo allenatore, ma deve stare un po’ più attento quando parla. Non può dirlo perché mancano ancora 16 partite, poi se ci ha visto così male… ci ha tolto già lo Scudetto, dispiace perché abbiamo fatto tanto per cucirlo e serve rispetto, in bocca al lupo a lui!”.

