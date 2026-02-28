Conte: “Sono tre punti fondamentali. Anguissa sta iniziando a prendere fiducia, De Bruyne è tornato in una discreta condizione”

28/02/2026 | 21:10:06

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Il valore di questi tre punti? Enorme, si stanno accumulando tante squadre per un posto in Europa, sono tre punti fondamentali. È stato importante non mollare fino alla fine. Siamo stati anche fortunati a fare il 2-1: quando segni al 96′ devi considerare anche un po’ di buona sorte. Potevamo fare meglio sul loro pareggio. Oggi sappiamo che niente è scontato e tutto può accadere. Anguissa e De Bruyne? Anguissa si è allenato con noi la settimana scorsa: deve sentirsi bene lui. Dieci giorni fa non si sentiva in grado di allenarsi con noi, ora sta iniziando a prendere fiducia e confidenza. Mi auguro che questa settimana sia lui a dirmi che si sente pronto, non posso forzare io. De Bruyne inizia questa settimana ad allenarsi con noi, è tornato in una discreta condizione. Ma non stiamo parlando di qualcosa muscolare, quindi ci sarà da gestire la cosa”.

Foto: X Napoli