Conte: “Sono molto contento per Romelu. Sta migliorando, sto cercando di usarlo nelle situazioni migliori”

28/02/2026 | 20:58:00

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Sono molto contento per Romelu, ha avuto questo grave infortunio, non è una cosa muscolare facilmente recuperabile, ma un infortunio al tendine, ha deciso di non operarsi e quindi c’è stato un iter molto particolare. Ancora non è al 100%, può essere usato a mio avviso quando le squadre si stanno difendendo e bisogna riempire l’area, lì è dominante. C’è da lavorare, sono contento per lui, so quanto sta soffrendo, so quanto vorrebbe aiutarci e aiutarmi per il rapporto personale molto stretto che abbiamo. Sta migliorando, sto cercando di usarlo nelle situazioni migliori”.

Foto: X Napoli