Conte: “Sono contento di allenare questi giocatori perché soprattutto sono uomini. Sul mercato…”

L’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. Fra i vari argomenti affrontati, il tecnico ha analizzato il momento della sua squadra senza tralasciare una propria valutazione sul mercato appena concluso.

Ecco una parte delle sue parole.

Eriksen come Zidane.

No, sono caratteristiche completamente diverse: Christian ha qualità, visione ed è un rifinitore. Zidane era invece differente da lui.

L’Inter è pronta per lottare fino alla fine?

Il tempo lo dimostrerà, dobbiamo parlare dei giocatori che ci sono e sono contento di allenarli perché soprattutto sono uomini. Mi è dispiaciuto per chi è andato via come Dimarco, Lazaro e Politano dal punto di vista professionale e affettivo. I tre nuovi calciatori si stanno integrando bene, hanno bisogno di conoscere la lingua. Dobbiamo essere bravi nell’inserirli velocemente: prima di tutto bisogna stare bene insieme: quando crei qualcosa all’interno puoi superare le difficoltà dall’esterno.

Sulle avversarie.

Noi dobbiamo guardare assolutamente a noi stessi per migliorare. Io sono contento di lavorare all’Inter e di ciò che stiamo facendo oltre alla gente che ci apprezza e ci ringrazia. Significa che stiamo lasciando una traccia e trasmettiamo passione per riportare i nerazzurri dove meritano. Concentriamoci sul nostro percorso senza paragoni: è l’unico modo per crescere.

Infine un pensiero sul mercato.

Sin dal primo giorno vi ho spiegato benissimo cosa sarebbe successo: se avessimo venduto sarebbero arrivati giocatori, così come nel caso dei prestiti. Sono stato onesto e sincero, è accaduto proprio questo. Sono stato un buon profeta, lo sapevo.

