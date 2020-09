Conte: “Skriniar è nel progetto, non so cosa succede se arriva un’offerta importante”

Nel post-gara di Inter-Fiorentina Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche della situazione legata a Skriniar: “Per me è nel progetto, oggi è stata una scelta tecnica far giocare D’Ambrosio. Abbiamo tante partite e lui resta a disposizione. Non so se dovesse arrivare qualche offerta importante cosa potrebbe succedere. Conosciamo la situazione a livello economico e siamo aperti a qualsiasi soluzione. Giocherà come ha sempre fatto”.

Foto: Twitter Inter