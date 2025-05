Conte: “Situazione infortuni non cambiata”. Lobotka e Buongiorno assenti con il Cagliari

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari, che può valere il quarto scudetto. Il tecnico ha confermato la possibile assenza di Lobotka e Buongiorno: “La situazione non è cambiata rispetto alla partita scorsa, sia come infortunati che come condizione di forma: chi era indietro di forma lo è ancora, chi ha giocato a Parma sta molto meglio di chi non ha giocato a Parma. C’è tanta voglia di scendere in campo, di giocare questa partita. Veniamo da una stagione bella stressante, questa sarà la gara che la chiude. Per me è stata la prima in una nuova piazza, in un ambiente nuovo. Sentiamo la responsabilità di poter regalare al tifoso napoletano qualcosa di bello, di storico”.

FOTO: Instagram Napoli