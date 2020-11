Conte: “Siamo in crescita. Qualificazione? Ci sono ancora 9 punti in palio”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato così ai microfoni di Mediaset la sconfitta di Valdebebas col Real Madrid:

“Il risultato finale fa male, sia a me che ai miei ragazzi. Ma non sottovalutiamo una cosa, fare una partita del genere vuol dire che siamo in crescita. Non so quante squadre vengono qui a Madrid, vanno sotto di due gol e riescono a riportarla in parità, abbiamo sfiorato anche il gol del vantaggio e nel finale l’abbiamo persa.

Mi è piaciuta molto la mentalità e la voglia, i risultati non sempre stanno premiando la nostra crescita, ma sono fiducioso.

I gol subiti? Poco da dire sul retropassaggio, anche se c’è fallo su Hakimi. Sul secondo gol ci siamo fatti sorprendere. Manca ancora qualche dettaglio.

Qualificazione? Ci sono ancora 9 punti, sapevamo che era il girone più difficile e ci proveremo fino all’ultimo minuto.