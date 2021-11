Conte si tuffa in Premier: prima fermata Everton

E’ stata una settimana clamorosa: proprio nella notte tra sabato e domenica scorsi, i primi sorprendenti contatti tra il Tottenham e Antonio Conte. Contatti che hanno portato a una rapidissima intesa, con la firma sul contratto, l’annuncio, l’allenamento e l’esordio in Conference League (3-2 contro il Vitesse). Adesso è il momento di fare sul serio: il Tottenham alle 15 sarà di scena a Liverpool, ospite dell’Everton, prima tappa della nuova affascinante avventura di don Antonio. Conte si rituffa in Premier, ricordando la sua straordinaria impresa col Chelsea: al suo primo anno con i Blues conquistò subito il campionato con una cavalcata indimenticabile per i tifosi del club. Nell’annata successiva trionfò in FA Cup, ma il quinto posto in campionato non riuscì a ricucire il rapporto con la società londinese e arrivò l’esonero. Ora Conte, dopo la vittoria dello scudetto con l’Inter, deve mantenere il suo status di grande allenatore e l’esordio in campionato con gli Spurs sarà il primo esame.

Alle 15 scendono dunque in campo Everton e Totthenam. Ecco le probabili scelte dei due allenatori:

EVERTON (4-4-2): Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Godfrey; Townsend, Allan, Delph, Iwobi; Gray, Richarlison. All.Benitez

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Dier, Romero, Sanchez; Emerson, Hojbjerg, Skipp, Reguilon; Lucas, Kane, Son. All. Conte

Foto: Twitter Tottenham