Conte: “Si gioca troppo, siamo d’accordo ma nessuno fa niente. Parole di Allegri? Lui non sta giocando molto”

02/02/2026 | 14:57:11

Antonio Conte ha parlato a margine dell’assegnazione della Panchina d’Oro: “La Nazionale? Si sta facendo un buon lavoro e sono convinto che si possa arrivare ai Mondiali e recitare un’ottima parte. È un premio molto prestigioso e averlo conquistato sulla panchina del Napoli… sappiamo benissimo che vincere a Napoli non è facile. È molto molto difficile. Quindi averlo fatto vincendo il campionato con questa squadra dà molto prestigio. Qualche sorriso è tornato? Quelli non devono mai mancare. Poi durante le gare c’è lo stress del lavoro, un accumulo di fatica ed è difficile nascondere. Bisogna però essere ottimisti e cercare una soluzione anche nei momenti peggiori. Troppe partite? Penso che siamo tutti d’accordo. Il problema è che si ha difficoltà ad esporsi e prendere delle posizioni perché tutti parlano ma poi nessunon fa niente. Questa è la verità. Si andrà avanti così sapendo che comunque quello che ho detto è vero. Ci sono le istituzioni addette. La federazione tedesca stava prendendo posizione per fare qualcosa, ma non si può muovere in maniera singola, ad esempio come gruppo allenatori. Per le squadre in Serie A? Sono situazioni che non mi competono, ma è un problema su cui siamo tutti d’accordo, anche i media, perché si gioca troppo, si rischia troppo. Ma alla fine non si sta facendo nulla. Questa è la verità. Leggo tante polemiche. Non siamo noi a dover trovare soluzioni, ci sono persone di competenza che devono trovare soluzioni per il bene del calcio. Non so cosa ha detto Allegri in conferenza stampa. Sicuramente lui quest’anno non sta giocando tanto”.

foto sito napoli