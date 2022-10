Conte: “Settimana terribile. Domani sarò ai funerali di Ventrone. Cercherò di stare vicino alla famiglia”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato a Sky Sports. uk, dove ha analizzato il successo sul Brighton, ricordando Gian Piero Ventrone, scomparso in settimana.

Queste le sue parole: “È stata una settimana molto difficile per tutti noi. Gian Piero era nel cuore di tutti qui al Tottenham. I funerali saranno domani, io e il mio staff saremo presenti: per me è molto complicato spiegare la situazione, faccio ancora fatica a processare quello che è successo. La vittoria di oggi dimostra che posso contare su un gruppo di uomini, non solo di calciatori. Cercherò di stare vicino alla famiglia, li conosco da molto tempo. La vita è fatta anche di questi momenti difficili, bisogna saperli vivere nel modo giusto”.

Foto: twitter Tottenham