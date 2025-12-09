Conte: “Servirà una partita da Napoli, come fatto con la Juve. Sarà una gara aperta”

09/12/2025 | 21:21:24

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benfica.

Queste le sue parole: “Veniamo con la voglia di fare il massimo, poi a volte ci riesce ed altre no, ma dovremo fare una bella partita, da Napoli, quello che dico sempre è che serve recuperare energie, con la Juve è stata una gara bella intensa, abbiamo speso tanto, energie fisiche e nervose, sono impegni di cartello. C’è ancora un giorno ma ci siamo preparati, tutti abbiamo intenzioni positive ed alla fine che vinca chi merita”.

Nelle ultime partite come ha visto il Napoli? Spirito oltre che veste tattica? “Vedendo la situazione che s’è creata, una tegola quasi a settimana, perdendo giocatori importanti, penso che è cresciuto il senso di responsabilità da parte di tutti. Tanti calciatori che sono arrivati hanno capito certe dinamiche, a giocare di più, anche il fatto di giocare poco non aveva favorito quest’integrazione. C’è stato un miglioramento su questo e la crescita dei ragazzi è in primis di responsabilità, non c’è scritto da nessuna parte che si prendono sempre le responsabilità. Nelle difficoltà si sono responsabilizzati e c’è compattezza, energia, unione, altrimenti con tutto ciò che potevamo metterci la situazione oggettiva è difficile. Questi risultati arrivano con una crescita”. Sulle differenza col campionato. “Il campionato italiano s’è molto europeizzato secondo me, la distanza per me è a livello di rose. In Premier, Liga, Bundes, Liga ci sono squadre che vantano rose importantissime e quello sarà difficile da pareggiare anche in futuro. Tatticamente invece siamo cresciuti molto e dovremo essere sempre un passo in avanti, modernizzandoci, prendendoci anche un po’ di sana follia come quelle gare che finiscono 5-4, 4-3, si attacca e si difende. In Italia a livello tattico abbiamo insegnato tante cose”.

A Lisbona per cancellare anche Eindhoven, ha detto qualcosa alla squadra? “Non possiamo dimenticare ciò che s’è fatto, quella è storia, abbiamo avuto due sconfitte diverse in Champions, col City poi in 10 subito, era difficile e abbiamo tenuto anche botta uscendo a testa alta, ad Eindhoven non è stata una buona gara, lo sappiamo, ma dobbiamo essere migliori sempre, sapendo i nostri pregi e difetti, migliorando e crescendo nei pregi. Domani come vogliamo fare punti noi, vogliono farli loro, usciamo senza recriminazioni, poi se si dimostrerà più forte gli faremo i complimenti”.

Foto: sito Napoli