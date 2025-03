Conte: “Se vogliamo, possiamo. Lo abbiamo dimostrato, dipende tutto da noi”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro l’Inter: “Questa gara era importante non solo per la classifica, ma anche per una questione di personalità. A undici partite dalla fine, essere a un punto dalla vetta deve farci capire che, nonostante le difficoltà, se vogliamo, possiamo giocarci lo Scudetto fino alla fine. Questo è il messaggio che deve essere chiaro prima di tutto a noi stessi, poi all’esterno. Tutti avremmo firmato per trovarci in questa posizione a questo punto della stagione. L’Inter è una squadra top, costruita nel tempo e difficile da battere. Aver dimostrato di poter tenerle testa e, per lunghi tratti, essere stati anche superiori, deve darci grande fiducia. Dipende tutto da noi. Mi piace quando la mia squadra trasmette emozioni, e oggi ne abbiamo regalate tante ai nostri tifosi.”

Poi ha proseguito: “L’atmosfera intorno a noi era piuttosto strana, non particolarmente positiva. Oggi siamo stati bravi a ribaltare questa percezione con una grande prestazione. Non vogliamo arrenderci, anzi. Abbiamo fatto una prova importante, come contro la Juventus. Dopo sette mesi di lavoro, abbiamo gettato basi solide e bruciato diverse tappe nel nostro percorso di crescita. Ora c’è anche la possibilità di integrare al meglio chi è arrivato a gennaio, per avere ancora più soluzioni in questa fase cruciale della stagione.”

Sul secondo tempo: “L’Inter è la squadra più forte in Italia, e bisogna riconoscere i loro meriti. Sono stati costruiti nel tempo e possono dire la loro anche in Europa. Sono forti e attrezzati, ma la nostra prestazione deve darci grande fiducia. Se vogliamo, possiamo.”

Foto: Instagram Napoli