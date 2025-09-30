Conte: “Se gli infortuni si concentrano tutti in un reparto diventa difficile da gestire. De Bruyne? Non mi piace parlare dei singoli, si vince e si perde da squadra”

30/09/2025 | 13:05:08

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Sporting. Queste le sue parole:

“Se gli impegni ogni tre giorni mi preoccupano? Se analizzi bene, tutte le squadre che partecipano alle coppe europee inevitabilmente affrontano più infortuni, perché si gioca di più mentre gli allenamenti sono sempre meno. Giocare spesso sottopone i muscoli a uno stress maggiore e riduce il tempo per allenarsi; a mio avviso è proprio il non allenarsi come servirebbe a poter causare problemi. Ma fa parte del gioco, poi se gli infortuni si concentrano tutti in un reparto diventa più difficile da gestire. Caso De Bruyne? A me non piace mai parlare del singolo: si vince e si perde da squadra. Sulla gara di domenica, ribadisco che, come prestazione, sono rimasto più soddisfatto rispetto alle due vittorie dello scorso anno, in cui soffrimmo molto. La prestazione c’è stata; dopo due disattenzioni su cui dobbiamo lavorare, dobbiamo tornare a quei dettagli che ci hanno permesso di essere la difesa meno battuta. A San Siro abbiamo dominato la partita, e non era scontato. Detto questo, Kevin è del Napoli: quando la squadra gioca bene, fa bene anche lui; quando la squadra va male, ne risente anche lui. Sappiamo cosa può darci, è un giocatore da supportare e dobbiamo cercare di trovare i giusti equilibri. Si passa dagli eccessi: quando si vince è fantastico, e quando si sbaglia sembra che tutto sia sbagliato.”

