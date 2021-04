Conte: “Sarebbe bello spodestare il regno di chi vince da nove anni”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Sassuolo: “In campo c’era tanta tensione, mancano nove partite. Per noi ogni gara vale 6 punti, ma anche per le dirette inseguitrici. Ogni vittoria che otteniamo mettiamo un mattone pesante, fa capire che c’è una pretendente che vuole fare sul serio fino alla fine. C’è soddisfazione, fatica. Si legge questo negli occhi di tutti. Stiamo cercando di fare qualcosa di bello per la città che non vince da 10 anni, non solo l’Inter. Sarebbe bello se fossimo noi a spodestare il regno di chi vince da nove anni. Da qui alla fine ci sarà tensione, il pallone pesa”.

Foto: sito UEFA