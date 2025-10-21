Conte: “Sarà un anno complesso, lo dico da inizio ritiro. Cambio tattico? Non serve”

21/10/2025 | 23:53:15

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky dopo la sconfitta per 6-2 contro il PSV.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto mercato perché eravamo obbligati in quanto l’anno scorso avevamo una rosa striminzita e siamo stati bravi a vincere lo scudetto. Ci vuole tempo e pazienza, ci dobbiamo mettere tutti in gioco e io per primo. I calciatori sono gli ultimi a prendersi le responsabilità: io me le prendo però, se dall’inizio del ritiro dico che quest’anno sarebbe stato complesso non è per mettere le mani avanti. So che il mio nome viene strumentalizzato, ma cerco di essere onesto e fare del lavoro la mia arma migliore. Cerchiamo di ritrovare l’alchimia dell’anno scorso, sapendo che non sarà facile e che ai nuovi serve tempo sia in campo che nello spogliatoio”.

In vista di sabato, questa sconfitta porterà novità anche dal punto di vista tattico? “Tutti avere elogiato la scelta dei 4 centrocampisti, un bravo allenatore è chi mette i migliori nell’undici iniziale e trova la giusta alchimia. Fino ad ora l’abbiamo trovata, poi c’è sempre qualcuno che deve giocare al posto di altri. Abbiamo trovato l’equilibrio migliore e non penso che sia giusto sacrificare un centrocampista in questo momento”.

L’ho vista rassegnata questa sera, non trasmetteva gioia. “Io gioia non l’ho mai trasmessa, al massimo rabbia. Il primo tempo è stato buono, cerco di aiutare sempre i ragazzi e oggi sarà stata colpa mia perché abbiamo perso 6-2”.

