Conte: “Sanchez verrà convocato. La situazione di Icardi…”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani sera contro il Cagliari. Queste le sue parole: Inizio positivo, domani il Cagliari: cosa si aspetta? “Campo ostico, squadra buonissima con grande voglia di rivalsa dopo il passo falso contro il Brescia. Faremo grande attenzione, consapevoli, pronti a giocare una gara tosta” Questo entusiasmo può essere pericoloso? “Bisogna gestirlo bene, ho detto ai ragazzi che bisogna continuare a lavorare per migliorare”. L’anno scorso molta fatica a Cagliari. “Il Cagliari ha alzato ora la qualità della rosa con un bravissimo allenatore. Sono step che dobbiamo affrontare con la giusta mentalità. Nicolò sta lavorando, è molto positivo e sono contento del suo innesto. Sa che dovrà competere con gli altri. Un aspetto per me importante. Presto inizierà la Champions e tutti dovranno essere pronti, non ci sarà tempo per gli errori”. Quanto è importante disporre di un nucleo italiano forte e che gioca? “Se sono italiani ancora meglio perché abbiamo tutti a cuore le sorti della Nazionale, ma conta il nucleo in generale. Certo avere una buona base azzurra è importante”. Ti aspetti un Nainggolan motivato dopo la sua cessione? “Grande stima e rispetto per Radja, stiamo parlando di un buonissimo giocatore e non a caso volevo portarlo nel mio primo anno al Chelsea. Sapete bene che sono state prese altre decisioni dal club. Lo saluterò con molto piacere”. Come ti comporterai con Biraghi? “Abbiamo preso una decisione in maniera consensuale di riportarlo al livello fisico ottimale. E’ arrivato un po’ provato, quindi necessita di lavoro per rimettersi al pari con gli altri”.La situazione di Icardi può turbare? “Per me continua a non esserci alcuna turbativa. Lo ripeto, ciò che è stato fatto è stato fatto in maniera corretta e continueremo a farlo. Noi siamo concentrati sul lavoro e su quello che accade in campo. Capisco che per altri è più importante continuare a cavalcare altre situazioni. Ma noi dobbiamo essere focalizzati su ciò che accade in campo e questo è ciò che stiamo facendo”. Manca in rosa un attaccante che possa fare da vice Lukaku? “Di mercato preferisco sempre parlarne con il club nelle sedi opportune. Se ci sono dei pensieri o dei dubbi preferisco dirli a loro. La rosa a disposizione è questa, siamo contenti di andare a partecipare e di cercare di fare qualcosa di importante con questa rosa. Credo che il club sia stato abbastanza chiaro, Marotta ha detto che il mercato è chiuso”.