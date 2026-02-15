Conte: “Rrahmani non so come sta, ormai uno in più o in meno non cambia. Alisson bravo, servirà tempo”

15/02/2026 | 23:10:44

Antonio Conte ha parlato a DAZN dopo Napoli-Roma: “Credo sia giusto ringraziare i tifosi della Curva perché non è scontato riconoscere ciò che stiamo facendo questa stagione. Stiamo onorando la maglia e stiamo combattendo per la città, sono contento per i ragazzi: so cosa stanno facendo e che periodo stiamo affrontando da inizio anno. Rimontare la Roma due volte non era semplice, penso che ai punti avremmo meritato noi. Direi che è stata una bella partita, è stata una gara divertente, ‘inglese’. Sono due ragazzi, Giovane e Alisson, che il club ha preso a gennaio e sapete che non potevamo fare mercato, quindi lo abbiamo fatto a costo zero. Sono con noi da due settimane e hanno bisogno di capire le situazioni nostre: rispetto a Giovane, è più bravo nell’uno contro uno, quando ti punta ti può saltare. Rrahmani non so come sta, ormai uno in più o uno in meno non è un problema. Troveremo una soluzione. Ai punti oggi meritavamo qualcosa di più noi”.

foto x napoli