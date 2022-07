Conte risponde a Nagelsmann: “Irrispettoso parlare di Kane”

Julian Nagelsmann sogna Harry Kane. E il tecnico lo ha ribadito in conferenza stampa, a conferma di quanto vi avevamo raccontato il 10 giugno. Le sue dichiarazioni rilasciate negli Stati Uniti non sono affatto piaciute ad Antonio Conte che ha prontamente ribattuto: “Certamente io non sono un allenatore che parla di giocatori di altre squadre. La situazione è chiara al Tottenham e Kane è molto importante per il progetto. Se voglio fare qualcosa non lo faccio attraverso i media. È forse un po’ irrispettoso per l’altro club”.

Foto: Sito ufficiale Tottenham