Conte rimane a Napoli, la gioia del sindaco Manfredi: “Abbiamo lavorato tanto per convincerlo. E’ il nostro momento”

30/05/2025 | 21:15:31

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha affidato a Instagram la sua gioia per la permanenza di Antonio Conte in maglia azzurra.

Queste le sue parole: “Abbiamo lavorato tanto per convincerlo, mostrandogli il sostegno della città e delle istituzioni. Ringrazio Antonio Conte per aver scelto di restare, e il presidente De Laurentiis per aver reso possibile tutto questo. Lo scudetto di Napoli va vinto ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Questo è il nostro momento”.

Foto: Instagram Serie A