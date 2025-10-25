Conte: “Rigorini? La differenza tra Napoli e Inter è che loro appena possono mandano a parlare Marotta”

25/10/2025 | 21:10:20

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull’Inter.

Questo un altro passaggio della sua intervista: “La differenza fra Napoli e Inter è che l’Inter appena può manda Marotta a parlare. Da noi vengo io. Secondo me una grande squadra deve fare corrette valutazioni e capire perché ha perso, senza creare alibi a giocatori e ambiente che è una cosa totalmente nociva. Io non lo avrei permesso da allenatore di mandare un dirigente, oltre tutto presidente. Venire qua. Con tutto il rispetto che ho per Marotta, mi viene da dire che lasci le cose a chi ha fatto la partita, perché sminuisce anche l’allenatore così. Non ho mai chiesto ai presidenti di intervenire, fare queste difese d’ufficio… Va bene così, non fa niente”.

Foto: sito Napoli