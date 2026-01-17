Conte: “Recuperi? Bisogna chiedere ai dottori, io faccio l’allenatore. Dobbiamo tornare a vincere”

17/01/2026 | 17:56:00

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato a DAZN prima del match con il Sassuolo: “Aspettiamo fiduciosi, quelli che mancano bisogna vedere quando arrivano e quando giocano. Un punto sui recuperi? Dovete chiederlo al dottore, io faccio l’allenatore. Non abbiamo informazioni. Neres non c’è, significa che non sta bene. Bisogna cercare di vincere la partita. Contro Verona e Parma sono state due partite diverse: col Verona è stato un peccato non culminare la rimonta, contro il Parma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Quando capitano, bisogna coglierle, perché alla fine spostano il risultato. Per noi tornare alla vittoria diventa importante”.

