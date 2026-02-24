Conte recupera Zambo Anguissa: il centrocampista si è allenato con il gruppo

24/02/2026 | 18:40:07

Importante recupero per Antonio Conte. Torna in gruppo, dopo i problemi alla schiena, Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista ha preso parte alla seduta odierna dei campani. Inizialmente il rientro era previsto per metà gennaio, ma una forte lombalgia l’aveva tenuto ai box fino a stamani. Anguissa finora ha disputato solo 15 gare tra Serie A e Champions League. Una luce in mezzo alla tempesta di infortuni che ha colpito il Napoli negli ultimi mesi, Conte ritrova l’africano nella corsa Champions.

foto x napoli