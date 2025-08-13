Conte sull’addio di Raspadori: “Mi ha detto di voler andare via. Non tratteniamo nessuno”

13/08/2025 | 15:20:39

Durante la conferenza tenutasi a Castel di Sangro, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni della stampa. Ecco le dichiarazioni salienti dall’allenatore: “Prima di tutto voglio ringraziare i calciatori che sono andati via e che hanno contribuito allo scudetto, tra questi pure Kvara, l’ho già fatto, nel suo percorso ha fatto 5 gol ed ha influito. Mi riferisco a Raspadori, Simeone, Ngonge, RafaMarin, tutti quelli in rosa. Rimarrà sempre un affetto. Così come voglio specificare, chi è andato via ha chiesto di andare via per diversi motivi, questo sia chiaro. Dopo il primo anno ho chiesto garanzie a De Laurentiis di conferma obbligatoria di alcuni, già non c’erano basi, bisognava partire da un minimo, dopo il mio primo anno la mia porta è aperta, chi non vuole rimanere è libero di andare. Poi è giusto che il club debba trovare la quadra economica, ma io non tratterrò mai più nessuno, soprattutto chi è già qui da un anno, o per avere più spazio o per ragioni familiari o altre vorrà andare via, sarà libero, ovviamente trovando l’accordo economico. È stato così con questi calciatori, Jack mi ha detto che voleva andare per quest’opportunità (come rivelato in esclusiva) e gli ho detto se trovi la quadra economica grazie di tutto, è giusto che ognuno scelga la propria strada”.

Foto: Instagram Napoli