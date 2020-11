Conte: “Ramos e Benzema out? Il Real non può piangere”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Real Madrid, ha parlato anche delle assenze dei Blancos come Ramos e Benzema: “Assenza che possono condizionare? Non lo so, non penso che il Real Madrid possa piangere da questo punto di vista. Hanno una rosa completa con giocatori da Real Madrid. La stampa parla delle assenze, questo mi fa un po’ sorridere.”

Foto: instagram personale Conte