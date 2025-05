Conte: “Questa partita decide se la stagione è stata ottima o superlativa”

22/05/2025 | 15:48:46

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa del traguardo scudetto, ormai a un passo per i campani: ““Prima parlavamo di importante, molto importante, questa in assoluto è quella che decide la stagione e decide che tipo di stagione hai avuto, se ottima o superlativa. Parliamo di 38 partite, a differenza di tornei brevi, che poi ora non sono neanche così brevi, dove lì è importante il sorteggio, trovi avversari con squalificati o infortunati, in un percorso più breve può spuntare qualcosa di diverso, ma 38 partite sono tante e delineano chi merita. Serve regolarità, di risultati, prestazioni, gestire situazioni. Nei tornei brevi hai meno tempo”.

FOTO: X Napoli