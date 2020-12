Conte: “Quando sono arrivato, l’Inter non era al top. Abbiamo ancora un po’ di strada da fare”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, si è soffermato nel corso della conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari sul tema del progetto tecnico nerazzurro. Queste le sue parole: “Quando ho preso l’Inter la situazione non era al top, ma lo sapevo e mi era stato detto. Da parte mia c’è stata grande voglia di mettermi in gioco e riportare questo club dove merita. Ho determinazione e speranza, sapendo che oggi ci sono delle difficoltà che prima non c’erano. Il covid ha portato difficoltà importanti, ma se vuole ne parli il club, io sto zitto e ci metto sempre la faccia. Bisogna avere pazienza, evitare la pressione che ti sgonfia, crescere a livello individuale e di squadra, ci sono partite che devono essere vinte a prescindere prima ancora di entrare in campo. Abbiamo iniziato un percorso e sotto questo punto di vista abbiamo un bel po’ di strada da fare. L’uscita dalla Champions? Un dolore, ci credevamo e c’è amarezza. Ora concentriamoci sul campionato, da qui a febbraio non c’è nulla di particolare e, in fondo, abbiamo solo due partite in meno da giocare rispetto alle altre. Ho grande fiducia nei miei ragazzi, sapevano che non sarebbe stato facile“.

Foto: Twitter Inter