Conte punta il Milan, Stellini annuncia: “Vicino al rientro. Forse già entro questa settimana”

Cristian Stellini, vice allenatore del Tottenham, ha parlato del rientro di Conte sulla panchina degli Spurs in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di FA CUP contro lo Sheffield United: “Stiamo aspettando il ritorno di Antonio, anche se lo sentiamo così tanto che è come se non se ne fosse mai andato via. Dipende comunque dai dottori, quelli del Tottenham sono in contatto con i medici italiani che lo hanno operato. Saranno loro di comune accordo a fissare una data per il rientro di Antonio. Sceglieranno il momento più opportuno, e io sono convinto che sarà questa settimana”.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham