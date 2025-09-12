Conte: “Primo momento verità. Rrahmani l’anno scorso zero assenze, ma giocando ogni tre giorni…”

12/09/2025

Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa la trasferta del Napoli, domani sera a Firenze.

“E’ il momento della verità, sì, inizieremo a giocare ogni 3 giorni e sicuramente sarà una stagione complessa per noia Nelle prime due partite ci siamo basati sulle certezze, ora ogni tre giorni ci saranno da inserire i nuovi e chiaramente servirà un po’ di pazienza e comprensione. Dovremo pazientare ed inserirli, i nuovi arrivano anche con grandi aspettative. Dobbiamo essere tolleranti nei giudizi se non dovessero le cose andare al meglio. Abbiamo completato la rosa per affrontare tanti impegni che l’anno scorso non c’erano, quest’anno la necessità era di completarla. ci sarà spazio per tutti. L’infortunio di Rrahmani? Sarà un’assenza importante, l’anno scorso ha fatto 38 gare su 38, è un perno della squadra, ma giocando ogni 3 giorni più le nazionali il rischio infortuni sarà molto più alto. Abbiamo cercato sul mercato di prepararci ad eventualità di questo genere, è arrivato Beukema, c’è anche Marianucci, abbiamo la necessità di farli giocare. A parte De Bruyne ho sempre detto che sono arrivati ragazzi che devono darci una mano per il presente e sono certezze per il futuro.Buongiorno viene da un’operazione in estate, aveva recuperato, l’ho mandato in campo col Cagliari, ha lavorato per due settimane, ora è pronto per giocare”.