Conte: “Prima o poi doveva arrivare il frutto del nostro lavoro, sono molto contento della prestazione della squadra”

04/01/2026 | 15:22:13

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita con la Lazio. Queste le sue parole:

“Se il gol da palla inattiva lo avevamo provato? Si, penso che la risposta finalmente lascia presupporre che comunque proviamo queste situazioni. Non lavoriamo solo su come affrontare le squadre, ma anche sulle palle inattive e Amir è uno dei calciatori che dovrebbe essere più convinto quando va a saltare. Anche con la Cremonese ha avuto una palla importante per segnare. Prima o poi doveva arrivare il frutto del nostro lavoro, anche oggi però sono molto contento della prestazione della squadra. Dobbiamo continuare su questa strada, non si vince per caso la Supercoppa contro Milan, Inter e Bologna, lo abbiamo fatto in maniera importante. Ci stiamo togliendo soddisfazioni importanti, dovremo giocare ogni tre giorni e lo stiamo facendo sempre con pochi giocatori nella rosa, ci sarà un sovraccarico di minuti nelle gambe dei giocatori. Oggi abbiamo avuto l’espulsione di Mazzocchi e il problema alla caviglia a Neres, spero non sia nulla di grave perché sarebbe un’ulteriore tegola e non ne abbiamo bisogno”.

