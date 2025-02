Conte: “Perdere fa sempre male. Non dimentichiamo che abbiamo recuperato 40 punti all’Inter in un anno”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa del Como.

Queste le sue affermazioni: “È inevitabile che il secondo tempo non mi ha soddisfatto, dopo un buonissimo primo. La squadra non si è fatta abbattere dopo l’autorete. Nel secondo tempo siamo rientrati e fatto praticamente l’opposto a quello che ci siamo detti negli spogliatoi. Il Como aveva più fame di noi. Dispiace molto, ma sicuramente dobbiamo cercare di capire il perché di questo calo”.

Sul pressing del Como: “Era importante reggere la pressione, ora non ci rimane che leccarci le ferite. A livello di cattiveria e fame mi dispiace, non sono stato bravo a trasferire il concetto”

Sul fattore mentale: “Ogni vittoria va sudata, appena rallentiamo a livello di cattiveria può succedere questo. Colpa mia. Non mi sono accorto di un rallentamento a livello di attenzione e cattiveria. Dobbiamo lavorare tanto e fare del nostro meglio. Non dimentichiamo che rispetto all’Inter abbiamo recuperato 40 punti rispetto allo scorso anno. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, ma bisogna mantenere questa grinta e cattiveria. Dobbiamo dare il massimo da qui alla fine, la sconfitta non va tollerata. Odio perdere, quindi fino alla fine stare sul pezzo sapendo che i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario”.

