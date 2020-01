Conte: “Perché non ho utilizzato Sanchez? Non sono un deficiente”

Antonio Conte, durante la conferenza stampa post Inter-Atalanta, ha parlato anche del mancato utilizzo di Sanchez: “Per essere schierati, i giocatori devono stare bene. Alexis Sanchez non sta ancora bene abbastanza. Non sono un deficiente, devono esserci i motivi per mandare in campo un giocatore piuttosto che un altro”.

Foto: Inter Twitter