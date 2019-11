Conte: “Per scrivere la storia bisogna chiedere tanto a se stessi e agli altri”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dall’Arabia Saudita a margine dell’evento presso il “Leadership Development Institute”. Queste le parole dell’allenatore nerazzurro: “Devo essere prima io a trasferire agli altri e ad essere di buon esempio per dare non il 100, ma il 110%. Una volta che hai trasferito questo quotidianamente è ovvio che alzi l’asticella anche nei confronti di chi lavora con te, dei tuoi calciatori. La richiesta deve diventare alta per tutti quanti se si vuole scrivere la storia, ovvero vincere. Perché chi vince scrive la storia dei club per cui si gioca o per cui si allena. Mi rendo conto che c’è una richiesta molto alta da parte mia, tanti fanno fatica. Quando arrivi in club nuovi non tutti sono abituati al ritmo che tu porti e rischi di perdere qualcuno per strada perché non riesce a sopportare i giri del motore per cui fai andare la macchina. Ma se l’ambizione è quella di vincere e di cercare di fare qualcosa di importante e scrivere la storia è inevitabile chiedere tanto a se stessi e agli altri. È un modo di lavorare per eccellere e per cercare di vincere. Non è detto che alla fine si vinca, però l’importante è che alla fine della stagione tu sai che hai fatto il possibile dal punto di vista lavorativo per raggiungere il massimo”, ha chiuso Conte nel suo intervento.

Foto: Twitter ufficiale Inter