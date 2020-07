Conte: “Per l’Inter si guarda spesso il bicchiere mezzo vuoto. Attaccate me, non i giocatori”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 6-0 ai danni del Brescia. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo soddisfatti, perché siamo stati bravi a vincere. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, perché non si è mai fermata e ha sempre corso in avanti, con il piede sull’acceleratore. Siamo stati bravi a non subire gol. Ci deve dare soddisfazione, perché di certo abbiamo fatto una prestazione positiva. Indicazioni positive ce ne sarebbero tante, il problema è se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Per l’Inter si guarda spesso il bicchiere mezzo vuoto. Si vogliono creare problematiche. Non c’è problema, che vadano su di me gli attacchi. Non sui calciatori o sul club. Lautaro? Gli si può rimproverare zero, meritava di segnare e di avere una soddisfazione personale. Sono molto tranquillo, sta lavorando. Sanchez? L’abbiamo preso per essere il terzo attaccante. Il problema è che abbiamo fatto un percorso senza alternative di spessore. Ora inizia a stare bene: col Parma è entrato col piglio giusto e mi è piaciuto anche oggi. Ottima partita. La strada è questa. A fine stagione tireremo le somme”, ha chiuso Conte.

Foto: Twitter ufficiale Inter