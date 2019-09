Conte per la cinquina, Inzaghi per l’impresa: Inter-Lazio illumina San Siro

Il percorso netto seguito dalla capolista Inter in campionato arriva a un duro banco di prova nel turno infrasettimanale di Serie A. Domani sera sbarca a San Siro una Lazio che ha rialzato la testa battendo il Parma e in più conta su una buona tradizione a Milano negli ultimi anni: una vittoria e due pareggi, uno dei quali arrivato in Coppa Italia con successiva eliminazione dei nerazzurri ai calci di rigore. E se recentemente la sfida tra nerazzurri e biancocelesti valeva un posto in zona Champions League, stavolta la posta in palio sarà più alta. Almeno per quando riguarda l’Inter che, dopo aver raccolto 12 punti sui 12 disponibili, vuole continuare la propria marcia facendo cinquina e mettere pressione alle dirette concorrenti. La squadra di Conte ha dimostrato fin da subito di aver assimilato al meglio le richieste di Don Antonio e la conferma arriva da una difesa di ferro che ha subito soltanto un gol in questo avvio di campionato. Dall’altra parte, però, ci sarà una Lazio agguerrita che vuole dare seguito alla bella vittoria contro il Parma dopo un periodo non certo positivo. Archiviato il caso Immobile, i biancocelesti vanno dunque a caccia di un’impresa in quel di San Siro: un eventuale successo nella tana nerazzurra rilancerebbe le ambizioni di classifica degli uomini di Inzaghi. Appuntamento per domani alle ore 21, lo spettacolo a San Siro è assicurato.