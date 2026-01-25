Conte: “Per Chelsea e Fiorentina non recupera nessuno. I ragazzi rischiano l’incolumità”

25/01/2026 | 20:54:42

Le parole di Antonio Conte a DAZN dopo Juventus-Napoli: “In campionato avevamo perso l’ultima partita con l’Udinese e da lì ne sono passate tante, anche la Supercoppa, e pure lì eravamo in emergenza. Ora siamo in super emergenza, è praticamente impossibile andare avanti. Eppure noi dobbiamo andare avanti. Ecco perché alla fine questi ragazzi vanno soltanto elogiati. Giocare con quest’intensità, con pochi giorni di recupero e vedendo il gruppo assottigliarsi sempre di più, con infortuni che non sono di dieci giorni… Adesso pure Neres viene operato. Perdiamo sempre giocatori. Ieri abbiamo perso anche Milinkovic-Savic, che ha avuto un problema. Lo stesso Mazzocchi oggi poteva darci una mano. Così diventa molto difficile. Al tempo stesso non dobbiamo mollare di un centimetro. La barca è in mezzo al mare, con onde molto alte, ed è pericoloso. Ma nessuno vuole scendere per una questione proprio di onore, per una questione di uomini perché noi dobbiamo essere prima degli uomini e poi degli sportivi. Noi mercoledì andiamo a giocare col Chelsea, non contro l’ultima della classe in Champions League. Poi c’è la Fiorentina. E saremo sempre gli stessi perché non recupera nessuno. Questi ragazzi vanno abbracciati, uno per uno, perché stanno mettendo anche a rischio la propria incolumità. Ci sono alcuni, come Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Hojlund, che giocano sempre e sono pure nazionali. Non è semplice”.

Foto: Instagram Conte