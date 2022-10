Conte: “Penso di poter insegnare calcio a molti. Non ho mai subito 6-7 gol in carriera”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa prima del match di Champions League di domani contro l’Eintracht, aprendo il suo intervento rispondendo ai tifosi che chiedevano all’allenatore di schierare Djed Spence: “I tifosi devono essere tifosi. Capisco che possono pensare a tutto ma vedo ogni giorno cosa succede durante l’allenamento. Non sono stupido, non voglio perdere. Cerco di mettere la squadra migliore, di scegliere la squadra migliore. Se si fidano di me va bene, se non si fidano di me allora sono l’allenatore e devo prendere la decisione migliore per il Tottenham. Se non ho deciso di scegliere un giocatore è forse perché non è pronto. Parliamo di un giovane con buone prospettive, ma ripeto cerco di scegliere la squadra migliore. In Inghilterra molte volte le squadre subiscono 6,7 gol. Nella mia carriera non è mai successo. Non mi piace giocare aperto, concedere molto spazio, subire 6,7, 8 gol. Penso di poter insegnare calcio a molte persone”.

Foto: sito ufficiale Tottenham