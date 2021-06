Conte-Paratici in tandem al Tottenham: dagli indizi di domenica a una partita ancora aperta

Antonio Conte ha perso la volata per il Real dove gli hanno preferito Carlo Ancelotti. Lui ci teneva molto, sarebbe andato di corsa per rimettersi in discussione in un campionato che non ha mai frequentato, soprattutto in un club così prestigioso. Adesso Conte resta in lizza per il Tottenham, con la possibilità che al suo fianco ci sia Fabio Paratici: dagli indizi di domenica, raccontati da Gianluigi Longari per Sportitalia quando si parlava proprio di tandem, alla necessità ora di trovare un accordo sull’ingaggio e sui programmi (cosa ne sarà di Kane?). Ma la coppia resta in corsa, aspettando i prossimi sviluppi.

Foto: Sito Inter