Conte: “Ora il mio contratto non è importante. Troveremo la soluzione migliore per tutti”

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Manchester United, Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato anche del suo futuro e di un possibile rinnovo: “Penso che il mio contratto non sia importante in questo momento. La cosa più importante è cercare di preparare molto bene la partita… Dobbiamo giocare contro il Manchester United in trasferta, contro il Newcastle, che ieri ha giocato una partita strepitosa all’Old Trafford, e poi avremo il big match contro lo Sporting Lisbona. Penso che per ora dobbiamo essere concentrati e avere tutta la nostra concentrazione su queste tre partite. Poi ripeto sì, devo parlare con il club e parlerò con il club di questa situazione e troveremo la soluzione migliore per tutti”.

Foto: sito ufficiale Tottenham