Conte: “Oggi valuteremo Spinazzola e Gilmour. So di avere una squadra forte a livello mentale”

03/11/2025 | 12:38:31

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Francoforte. Queste le sue parole:

“Gli infortunati? Ieri abbiamo fatto recupero, oggi cercheremo di valutare meglio Spinazzola e Gilmour. Non erano problemi muscolari, erano infiammazioni a livello pubico. In questo avvio di campionato abbiamo affrontato tante partite in condizioni un po’ così e ci siamo difesi alla grande, domani vincendo c’è la possibilità di essere in carreggiata. Se è il momento dello scatto decisivo in Champions? A me come detto mi basta vincere con un gol di vantaggio, che sia 1-0 o 4-3. Noi sappiamo di affrontare una squadra che ha dato 5 gol al Galatasaray, ci dovremo giocare le nostre carte. Per noi è una partita importante, ma sono sereno perché so di avere una squadra forte a livello mentale e sabato me ne hanno dato prova”.

Foto: Instagram Napoli