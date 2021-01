Conte: “Oggi solo risposte positive. Vediamo se abbiamo ridotto il gap con la Juve”

Antonio Conte si è presentato ai microfoni di Inter TV al termine della sofferta vittoria ai supplementari ottenuta contro la Fiorentina. Questo l’analisi del tecnico: “I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato 120 minuti con un buon ritmo e una buona organizzazione. Sono contento anche per chi aveva avuto meno possibilità di giocare, le risposto sono state positive a testimonianza del fatto questi ragazzi hanno a cuore l’Inter e vogliono sempre fare bene”.

Sulle risposte ricevute dalla partita: “Solo risposte positive. Avevo detto ieri che sarebbe scesa in campo la migliore Inter. Avevamo bisogno di far riposare qualcuno perché avevamo tanti giocatori in difficoltà o con qualche acciacco, come de Vrij, Bastoni, Brozovic, Barella, Lukaku ma abbiamo comunque schierato una formazione importante. Abbiamo un gruppo di ragazzi che si sentono coinvolti e vogliono fare bene”.

Infine se i 120 minuti possano influire contro la Juventus in campionato: “No, i ragazzi sono ben allenati e l’aspetto positivo è aver passato il turno su un campo difficile come quello di Firenze. Ogni vittoria è energia allo stato puro, ti ricarica. Spesso vengono consumate tante energie nervose quindi oggi era importante ottenere il passaggio del turno. C’è tempo per recuperare in vista della partita di domenica, che è un test importante per vedere a che livello siamo e quanto siamo riusciti a ridurre il gap rispetto alla scorsa stagione. Ci prepareremo nel modo giusto e questo risultato ci dà una spinta forte”.

Foto: Twitter Inter