Conte: “Occasione mancata? Non pensiamo agli altri. Sono preoccupato, difficile giocare ogni tre giorni così”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato dopo il pareggio per 2-2 contro il Parma ai microfoni di Sky: “Occasione mancata? Non dobbiamo pensare agli altri, dobbiamo pensare solo a noi stessi. Nel primo tempo non siamo stati bravi, il Parma ha giocato bene ma abbiamo concesso due gol, entrambi su nostre disattenzioni. Decisamente meglio nella ripresa, abbiamo giocato molto bene e meritavamo la vittoria. Posso dire poco ai ragazzi, questa è la terza partita che facciamo in 6 giorni e stanno giocando quasi sempre gli stessi. Diventa difficile giocare ogni tre giorni con una rosa ridotta ai minimi termini. Ora pensiamo al Brescia, tenendo conto che sicuramente giocheranno ancora una volta gli stessi giocatori”.

La stanchezza mentale?: “Sicuramente giocare ogni tre giorni, giocando con gli stessi giocatori, porta ad un dispendio fisico e mentale. Dobbiamo fare delle valutazioni con la società per capire dopo si può fare meglio. Sono un po’ preoccupato, non sarà semplice. Fa parte del percorso della squadra e del club, che sta cercando di fare qualcosa di importante”.

I giovani nerazzurri? “Bisogna cercare di tirare fuori il meglio da tutte le situazioni. Stiamo puntando su giocatori giovani come Bastoni ed Esposito. Per tutto ci vuole tempo, altrimenti richiamo di sbagliare nella formazione dei ragazzi giovani”.

Foto: Inter Twitter