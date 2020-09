Conte: “Non vedo l’ora che finisca il mercato. Con il Benevento sarà dura”

Antonio Conte, alla vigilia del recupero contro il Benevento, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico dell’Inter: “Con il Benevento sarà una gara sicuramente tosta sotto tutti i punti di vista. L’anno scorso loro hanno fatto un torneo importante, vincendo con grande anticipo e hanno un allenatore che, per tanti anni, è stato mio compagno e sta facendo bene. Pippo è un malato di calcio come, studia ed è preparato. Penso che rispetto all’anno scorso sono andati via alcuni giocatori e altri sono arrivati o rientrati dai prestiti. Cinque sostituzioni? Non voglio fare polemiche. Ci sono dei regolamenti e persone addette a farli. Noi ci adeguiamo come fatto dopo il lockdown. Mercato? E’ giusto che rispondano i dirigenti. Non vedo l’ora che si chiuda il mercato perché è inevitabile che fino a quando resta aperto le notizie possono minare la serenità dei calciatori, loro invece hanno bisogno di una stabilità. Fiorentina? A me la gara è piaciuta molto e l’ho detto anche ai ragazzi. Offensivamente abbiamo giocato un bel calcio, in difesa siamo stati più aggressivi. Inevitabilmente dovremo migliorare.”

Foto: twitter Inter