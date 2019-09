Conte non si ferma: Sensi, Sanchez e Gagliardini piegano la Samp

L’Inter non si ferma e continua a vincere. A Marassi contro la Sampdoria finisce 1-3 per i nerazzurri: apre le marcature Sensi al 20′ e dopo due minuti trova la prima rete con la nuova maglia Aleixs Sanchez. Nella ripresa proprio il cileno, già ammonito, rimedia il secondo giallo per simulazione e finisce in anticipo sotto la doccia. Al 55′ Jankto la riapre e ridà speranza alla Samp che a quel punto ci crede. Al minuto 61′, però, l’Inter la chiude definitivamente con Gagliardini. Conte vola a quota 18 punti, superando nuovamente la Juventus (prossima avversaria in campionato), e rivolge lo sguardo alla super sfida di Champions League contro il Barcellona. I blucerchiati di Di Francesco, invece, rimangono fermi all’ultimo posto con 3 punti.

Sabato 28 settembre

15:00 Juventus-Spal 2-0 (Pjanic, Ronaldo)

18:00 Sampdoria-Inter 1-3 (Jankto – Sensi, Sanchez, Gagliardini) 20:45 Sassuolo-Atalanta Domenica 29 settembre 12:30 Napoli-Brescia 15:00 Lazio-Genoa 15:00 Lecce-Roma 15:00 Udinese-Bologna 18:00 Cagliari-Verona 20:45 Milan-Fiorentina Lunedì 30 settembre 20:45 Parma-Torino Classifica: Inter 18; Juventus 16; Atalanta 10; Napoli, Cagliari, Torino 9; Roma, Bologna 8; Lazio 7; Milan, Parma, Brescia, Sassuolo, Lecce 6; Verona, Genoa, Fiorentina 5; Udinese 4; Sampdoria, Spal 3.

Foto: Serie A Twitter