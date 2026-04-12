Conte non molla: “Il sogno scudetto continua, dipende dall’Inter ma l’obiettivo è la Champions”

12/04/2026 | 17:37:18

Antonio Conte ha parlato in conferenza dopo il pareggio di Parma: “È un rimpianto, sicuramente il risultato finale ci deve rammaricare tanto. Sapevamo che avremmo incontrato un Parma molto difensivo che avrebbe fatto la partita negli ultimi 30 metri e poi cercato di ripartire. Dopo 30 secondi abbiamo concesso un gol che non dobbiamo concedere, però ci sta che durante la partita si possano commettere errori. Ci siamo messi la partita in salita e abbiamo dovuto faticare per 95 minuti. Siamo stati anche bravi perché queste sono partite in cui rischi di subire il secondo gol, invece abbiamo reagito. Dispiace perché c’è poco da rimproverare per voglia e impegno, ma a volte i numeri non rispecchiano il risultato e oggi è finita 1-1. Il sogno continua, non è che si ferma perché invece di sette punti ora ne abbiamo sei di distanza dall’Inter. Dobbiamo guardare alla Champions, che è l’obiettivo principale. Il sogno però dipende anche dagli altri, noi possiamo solo dare il massimo. La prestazione c’è stata, abbiamo creato tanto, ma non sempre riesci a completare la rimonta”.

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