Conte: “Non era semplice venire qui con personalità. Siamo in difficoltà per gli infortuni”

30/11/2025 | 23:37:25

Conte ha parlato a Dazn dopo Roma-Napoli: “In Inghilterra la pausa è una cosa usuale, al Chelsea non la chiedevo ma me la davano di diritto e d’ora in avanti la farò sempre anche perché ho uno staff molto bravo. Dare una boccata d’ossigeno a me e alla mia famiglia, ma anche a chi rimane a Castel Volturno, è una cosa positiva. Venire a Roma e farlo con autorità e personalità, correndo in avanti, non era semplice. La Roma è una ottima squadra, sono contento. Ho chiesto ai ragazzi di guardare l’avversario dritto negli occhi dall’inizio e lo hanno fatto. Detto questo, viviamo un momento di grande difficoltà per la indisponibilità dei giocatori che durerà ancora un po’. Non sono preoccupato, però spero che non accada qualcosa a questi giocatori che abbiamo. Sono veramente contento, per noi è un momento da elmetto: mantenerci con questo standard è qualcosa di incredibile. Dovremo fare di necessità virtù per un bel po’, dobbiamo andare avanti uniti superando le difficoltà. Abbiamo mandato un messaggio a noi, se vogliamo possiamo”.

Foto: Instagram Conte